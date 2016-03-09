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亚洲 | 2016年 3月 9日 星期三 15:06 BJT

中东金融：沙特要求银行就60-80亿美元贷款提交建议--消息

路透迪拜3月8日 - 消息人士周三对路透称，沙特阿拉伯政府已要求银行提交建议，向该国提供60-80亿美元的五年期美元贷款，并可选择扩大规模。

本月稍早路透报导称，沙特阿拉伯已邀请一些银行讨论向该国提供一笔重大国际贷款事宜，不过具体规模及期限等细节没有说明。

由于此事尚未公开，消息人士不愿具名。沙特财政部及央行也未对周三的置评请求予以回应。(完) (编译 王丽鑫；审校 艾茂林)

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