沙特石油部长称即便产油国不减产 市场也可自行恢复平衡

路透沙特DHAHRAN 11月27日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周日称，他相信即便产油国不干预，2017年油市也能自行平衡，所以产量维持现状是合理的。

按照9月在阿尔及利亚达成的初步协议，石油输出国组织(OPEC)将日产能减少至3,250-3,300万桶，为2008年首份减产协议。

OPEC石油部长周三将在维也纳召开会议，以最后敲定该协议。OPEC还希望俄罗斯等非OPEC国家限制产量来协助对市场的干预。

法力赫周日称，沙特坚持在阿尔及利亚时的立场，认为所有国家都应参与合作。

“我们预计2017年需求水平将令人鼓舞，市场将达到平衡，即便OPEC不干预。但OPEC干预是为了促进平衡和市场复苏速度加快，”他称。

但在被问及沙特11月产量是否将维持在1,060万桶/日左右的高位时,法力赫称：“对于沙特原油的需求水平仍很高，而且非常稳健。”

“抛开沙特及其市场份额，我认为如果我们视此为油市稳健和复苏的迹象，那么这则是让我们对市场复苏持乐观看法的正面迹象。”

“我认为，我们在OPEC会议上并非只有减产一条路。考虑到发展中市场和美国的消费及成长复苏的情况，我觉得把产量维持在当前水平也是合理的，”他补充说。

法力赫在沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)的总部对记者发表讲话时，没有对沙特计划的产量水平加以详述。

OPEC和非OPEC产油国之间原定于本周一开会，但在沙特拒绝参加后取消。法力赫周日表示，拒绝参会是因为OPEC内部迄今尚未达成一致。(完)