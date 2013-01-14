电信产业: 爱立信和华为获得沙特Mobily共计2.56亿美元的合约

更新版 1-韩国个股：现代和起亚因引擎问题将召回近150万辆汽车
路透首尔4月7日 - 现代汽车和起亚汽车因引擎问题，计划在美国、加拿大和韩国召回148万辆汽车，对这两家在重要市场已举步维艰的公司再添最新打击。
路透吉达1月13日 - 沙特阿拉伯电信服务提供商Etihad Etisalat(Mobily) 周日称,将总价值2.56亿美元的合约交给爱立信 和华为,为其高速网络进行扩容和升级.
Mobily是沙特第二大运营商,计划加强数据服务,分析师称该领域有更大获利增长空间.
路透访问分析师平均预计,Mobily第四季净利增长5.1%至17.8亿里亚尔(4.65亿美元).2012年前九个月沙特电信总收入中,该公司占41%.
Mobily称,瑞典爱立信签署5.63亿里亚尔合约,中国华为签署4亿里亚尔合约.(完) (编译 王丽鑫; 审校 徐文焰)
路透首尔4月7日 - 现代汽车和起亚汽车因引擎问题，计划在美国、加拿大和韩国召回148万辆汽车，对这两家在重要市场已举步维艰的公司再添最新打击。
0303GMT * 美元/日圆亚洲时段受制在111.59下方，盘初低点在111.00，市场买气较佳 * 111.00下方仍见到一些多头逼空，在110低点水平有颇为可观的日本投资者买盘 * 美国公债收益率持稳在反弹高位，10年期美债收益率报2.389%，两年期美债收益率报1.296% * 不过从111.50有美元/日圆卖兴，卖单一路向上挂出 * 这些卖单有部分是和期权到期有关，行权价111.50-60的到期规模有6.90亿美元 * 112.00上方有更多到期期权，达到7.40亿美元。 (完) (编译 李婷仪 审校 戴素萍)
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。