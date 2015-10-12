沙特阿拉伯及挪威主权基金持续卖出欧股--研究报告

路透伦敦10月12日 - 周一一项研究报告显示，前三大依赖石油收入的主权财富基金，自5月以来持续卖出欧洲股票，这是产油国资金撤出国际市场的又一迹象。

但根据Nasdaq Advisory Services的资料，亚洲基金持续加码欧洲股票。Nasdaq Advisory Services专门针对股东及投资者活动提供分析研究。

自5月以来，Nasdaq的欧洲客户群遭沙特央行--即沙特阿拉伯货币管理局(SAMA)抛售价值12亿美元股票。在Nasdaq追踪的欧洲企业中，以沙特央行原本持股部位92亿美元，这相当于减持13%。

挪威央行投资管理公司(NBIM)则是抛售11亿美元持股，占其市值575亿美元资产的2%左右。而阿布扎比投资局则在36亿美元持股中，抛售价值约3亿美元的股票。

Nasdaq指出，这些资料是根据159家欧洲企业样本，这些企业市值为1.87兆(万亿)美元。企业种类从零售、电讯、金融到公共事业皆有。

不断下滑的油价迫使产油国控制开支或清算资产。从2014年夏季以来，布兰特油价已累计下跌60%以上。

法国巴黎银行称，去年能源出口国开始从全球市场回撤资金，为将近二十年来首次。该投行去年预测，只要能源价格继续承压，这种趋势就还将延续。

今年7月，沙特阿拉伯2007年以来首次发债。国际货币基金组织(IMF)已对该国赤字发出警告，估计今年约占到国内生产总值(GDP)的20%。

挪威已宣布，主权基金将开始成立以来的首次净撤资，以帮助弥补用以提振经济的减税举措。挪威主权基金规模8,300亿美元，居全球首位，持仓占全球股市的约1.3%。

相比较而言，非大宗商品主权基金的前三强则成为欧股的净买家，尤其是中国外管局(SAFE)。

外管局从2015年第一季开始大量买入欧股，购买了21亿美元Nasdaq追踪的股票。Nasdaq Advisory Services分析师Alexander Free称，新加坡的淡马锡和新加坡政府投资公司(GIC)今年以来也已累计购买11亿美元的欧股。(完)