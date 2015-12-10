沙特削减1月对部分亚洲买家的阿拉伯特轻质油供应--消息

全球银行业已开始将迁移计划付诸实施 以应对英国硬退欧
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
路透东京/新加坡12月10日 - 四名行业知情人士周四表示，全球最大石油出口国沙特阿拉伯，已削减1月对亚洲部分买家的阿拉伯特轻质油供应，代之以阿拉伯轻油。
此举将使中东原油的供应进一步趋紧；这些原油可产出更多石脑油，石脑油是一种石油化工原料。
消息人士称，原油篮子的变化不会影响沙特阿拉伯对亚洲的总体合约供应量。国营企业沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)将在1月按全额供应原油。(完)
(编译 王颖；审校 于春红)
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。