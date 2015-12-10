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国际财经 | 2015年 12月 10日 星期四 15:10 BJT

沙特削减1月对部分亚洲买家的阿拉伯特轻质油供应--消息

路透东京/新加坡12月10日 - 四名行业知情人士周四表示，全球最大石油出口国沙特阿拉伯，已削减1月对亚洲部分买家的阿拉伯特轻质油供应，代之以阿拉伯轻油。

此举将使中东原油的供应进一步趋紧；这些原油可产出更多石脑油，石脑油是一种石油化工原料。

消息人士称，原油篮子的变化不会影响沙特阿拉伯对亚洲的总体合约供应量。国营企业沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)将在1月按全额供应原油。(完)

(编译 王颖；审校 于春红)

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