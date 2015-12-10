沙特削减1月对部分亚洲买家的阿拉伯特轻质油供应--消息

全球银行业已开始将迁移计划付诸实施 以应对英国硬退欧

将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。