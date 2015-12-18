沙特对中国的原油合约供应量连续第三年基本不变--消息人士

紫光集团投资约300亿美元建南京半导体项目 主打存储芯片
路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。
路透北京12月18日 - 石油行业资深消息人士称，在沙特阿拉伯与中国签订的2016年度原油合约中，供应量连续第三年基本保持不变。中国买家认为，全球供应充裕而且油价处于低位，将扩大其选择范围。
了解合约情况的交易商称，根据与中国国有石油公司之间的三份合约，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)2016年对中国的原油供应预计略超过110万桶/日。
根据中国海关数据，这与2014年以来的年度合同供应规模相当，但随着中国原油进口总量不断增加，沙特在中国的市场份额已经从2012年的约20%缩减至略高于15%。
上述消息人士称，中国买家并不急于增加长期协议下的购买量，因为供应过剩已经推动指标油价跌至七年低位，料增大现货价格和短期合同价的压力。
此外随着制裁的松动，曾为石油输出国组织(OPEC)第二大石油出口国的伊朗明年初预计也会增加产出。
沙特阿美称对于市场围绕其定期合约的推测不予置评。中国石化(600028.SS)称，该公司不对具体交易发表评论。中国石油(601857.SS)和中国中化的管理人士未立即回应记者请其评论的请求。(完)
(编译 孙国玉；审校 张涛)
路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。
路透北京1月19日 - 大众汽车中国区CEO海兹曼(Jochem Heizmann)周四称，大众汽车计划2018年与中国安徽江淮汽车(JAC Motors)合作生产出首批汽车，期待双方的合资公司能在今年上半年获得政府批准。
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，中国2016年全国房地产开发投资同比增长6.9%，增速高于前11月的6.5%；12月末商品房待售面积69,539万平方米，比11月末的69,095万平方米略有增加。