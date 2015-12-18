沙特对中国的原油合约供应量连续第三年基本不变--消息人士

路透北京12月18日 - 石油行业资深消息人士称，在沙特阿拉伯与中国签订的2016年度原油合约中，供应量连续第三年基本保持不变。中国买家认为，全球供应充裕而且油价处于低位，将扩大其选择范围。

了解合约情况的交易商称，根据与中国国有石油公司之间的三份合约，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)2016年对中国的原油供应预计略超过110万桶/日。

根据中国海关数据，这与2014年以来的年度合同供应规模相当，但随着中国原油进口总量不断增加，沙特在中国的市场份额已经从2012年的约20%缩减至略高于15%。

上述消息人士称，中国买家并不急于增加长期协议下的购买量，因为供应过剩已经推动指标油价跌至七年低位，料增大现货价格和短期合同价的压力。

此外随着制裁的松动，曾为石油输出国组织(OPEC)第二大石油出口国的伊朗明年初预计也会增加产出。

沙特阿美称对于市场围绕其定期合约的推测不予置评。中国石化(600028.SS)称，该公司不对具体交易发表评论。中国石油(601857.SS)和中国中化的管理人士未立即回应记者请其评论的请求。(完)