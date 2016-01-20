沙特阿美与中国石化签署战略合作框架协议--报道

路透迪拜1月19日 - 沙特官方通讯社SPA报道称，沙特石油巨头沙特阿美（SaudiAramco）与中国石化(0386.HK) (600028.SS)周二签署了战略合作框架协议。

报道称， 在中国国家主席习近平对沙特进行国事访问的第一天，沙特同中国方面签署了14项协议和谅解备忘录，上述协议是其中之一。

报道没有提供进一步的详情。沙特阿美是全球最大的石油生产商。

SPA还报道称，沙特与中国签署了建一座气冷高能核反应堆的谅解备忘录。（完）