沙特阿美与中国石化签署战略合作框架协议--报道

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透迪拜1月19日 - 沙特官方通讯社SPA报道称，沙特石油巨头沙特阿美（SaudiAramco）与中国石化(0386.HK) (600028.SS)周二签署了战略合作框架协议。
报道称， 在中国国家主席习近平对沙特进行国事访问的第一天，沙特同中国方面签署了14项协议和谅解备忘录，上述协议是其中之一。
报道没有提供进一步的详情。沙特阿美是全球最大的石油生产商。
SPA还报道称，沙特与中国签署了建一座气冷高能核反应堆的谅解备忘录。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)