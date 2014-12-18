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亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 17:44 BJT

国际油市：沙特10月原油出口增至近690万桶，但产量微降--官方数据

路透迪拜12月18日 - 全球最大的产油国沙特官方数据周四显示，该国10月原油出口环比增长，国内炼厂利用率仍然较高，支撑油品出口增加。

Joint Organisations Data Initiative (JODI)公布数据显示，该石油输出国组织(OPEC)成员国10月日出口原油689.7万桶，高于9月的672.2万桶。

数据显示，10月日产量从970.4万桶小幅下降至969万桶。

一行业消息人士上周对路透称，沙特原油对国内外原油供应11月小幅增至每日942万桶，较10月增长4万桶。

JODI尚未公布11月出口数据。(完) (编译 王丽鑫；审校 高琦)
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