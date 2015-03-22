沙特石油部长称OPEC不会独自承担支撑油价的重任

路透利雅得3月22日 - 沙特阿拉伯石油部长欧那密周日表示，石油输出国组织(OPEC)不会独自承担支撑油价的责任，暗示该国决心承受油市下跌的压力。自去年6月以来，油价差不多腰斩。

去年11月，OPEC主要成员国沙特说服成员国维持产量不变，以守护市场份额。

当时油价已然因供应过剩和需求疲软而从逾100美元高位重挫，而OPEC此举进一步加速油价跌势。

自油价大跌以来，沙特曾表示，希望非OPEC成员国与该组织合作。但欧那密周日表示，这方面迄今没有什么进展。

“目前形势艰难。我们已经尽力，虽然召开了会议，但并没有成功，因为非OPEC国家坚持让OPEC担负重任，我们予以拒绝，”欧那密在利雅得参加能源会议间隙对记者表示。

“OPEC产量目前占30%的市场份额，70%来自非OPEC国家...如果我们希望提振油价，大家都应出分力。”

欧那密周日重申，沙特的石油政策没有任何政治动机。

伊朗等部分产油国抨击沙特维持产量不变、放任油价下跌的立场。

欧那密表示，“不存在阴谋，我们尝试过解决所有的相关问题，但是谁都不听(我们的建议)。”

他还称，“我们没有针对任何人，我们和所有希望维持市场稳定和供需平衡的人站在同一阵线。至于油价，则是由市场决定的。”

他表示，沙特的日产油量在1,000万桶左右，如果客户需要更多，沙特有能力增产来满足需求。

在被问及沙特是否计划将日产能扩大至1,250万桶时，欧那密表示，“目前尚无计划，因为不存在这样的需求。”(完)

(编译 李爽/刘秀红；审校 张涛)

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