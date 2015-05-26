分析：产油国沙特调整战略 向炼油业调转船头

路透伦敦5月22日 - 石油出口国沙特阿拉伯迅速成为全球最大炼油国之一，使该国在石油输出国组织(OPEC)政策主导者之外又多了一个角色。

待到两周后出席OPEC会议时，沙特还将有另外一个身份--拥有先进技术的新兴炼油大国，可从低廉的原油价格和全球燃油需求回升中获利，正如跨国油企过去六个月所做的一样。

沙特目前在超过每日500万桶的国内外炼油产能中持有权益，在全球主要成品油生产国当中占据一席之地。该国自己制定的每日800-1,000万桶炼油产能的目标，甚至会让埃克森美孚(XOM.N)黯然失色。

“沙特已大规模转向炼油业务，”FGE主席Fereidun Fesharaki表示。

他说，沙特石油交易机构Aramco Trading可能很快会发现，至少三分之二的成交量集中于成品油，如柴油、汽油和取暖油，而不是原油。

沙特多年来的投资都是为了加强交通运输、空调和发电产业，以促进王国的经济成长。而在OPEC成员国纷纷为争夺市场而争斗之际，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)的炼油业，却很自然地为国内每日1,000万桶的原油产量提供了去处。

“油品市场变得愈加全球化，这点有别于正在萎缩的原油市场，”国际能源署(IEA)首席石油分析师Antoine Halff表示。

今年原油价格溃败使得炼油业大幅跃进；根据路透计算，去年的交易与炼制业务猛增，已占综合石油公司第一季获利的60%，上年同期为18%。

**触角延伸全球**

缺乏炼油业的原油生产国--例如尼日利亚(奈及利亚)--实际上等于将这个行业的商机拱手让给炼厂，而沙特阿美以及海湾其他国家的炼厂如今可以乘机受益。

“原油价格非常低廉，让他们来说跟免费没有两样，”Energy Aspects的Amrita Sen表示，“利润会很丰厚。这令油品的交易流动非常不一样。”

其他OPEC成员国，包括海湾国家科威特与阿联酋(阿拉伯联合大公国)也提升了炼油产能，增设交易分支。但它们的全球炼油规模--各自接近每日100万桶--比起沙特阿美在短短几年内形成的规模，只能算小巫见大巫。

“沙特有更广大的市场，因为其在全球竞逐市场，”Halff表示。“它们垂直化的多元经营，攫取价值链的不同部分，这样的作法可以规避风险，并可以进入更多的市场。”

沙特阿美透过持有韩国S-Oil的控股权，以及旗下两个本国的炼厂Yanbu和Yasref，日产能已增加超过100万桶。Yanbu和Yasref的日产能均为40万桶，而位于英国将在2018年启用的Jizan炼厂，则使得日产能进一步增加40万桶。

这些增加的产能，使得沙特阿美所持有的或持股的炼厂日产能达到540万桶，至少较10年前高出40%。沙特阿美本身销售其中的逾300万桶，试图与壳牌石油(Shell)并列全球第四大炼油商。

这样的转变，也可能让沙特阿美将更多的原油作为自家炼厂所使用，这意味着3月出口创下每日789万桶的九年高位，可能会是高位指标。此外，该公司并已回绝了中国想要额外原油的要求。

“尽管卖出的原油数量仍然可观，”Fesharaki表示。“但(沙特阿美)在未来五年转型为以油品商为主的企业，其在原油市场的影响力势必将会降低。”(完)

(编译 王颖/陈宗琦/戴素萍 审校 郑茵/张荻/龚芳)

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