沙特石油部长对油市100%放心--报载

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透阿布扎比6月5日 - 沙特阿拉伯的Al Hayat报周五称，沙特石油部长欧那密对石油市场100%放心。
欧那密是在周五石油输出国组织(OPEC)会议之前发表这一言论的。市场广泛预期，OPEC此次仍将坚持未来六个月维持产油量不变的政策。
欧那密告诉该报，市场中石油需求已有所上升，全球经济成长略有改善，而且来自非OPEC成员国的供应规模下降。
当被问及油价重返每桶100美元是否无望时，欧那密称，“我要说的的是，不要对价格预设立场，油价都是由市场确定的，市场中有很多投机商和诸多影响因素，油价每天都会上下浮动。”
针对沙特近来是否已上调钻探率的问题，欧那密表示，“这种说法是不对的，事实上沙特钻井的正常减少率是全世界最低的，介于4-6%。”(完)
(编译 刘秀红；审校 白云)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。