沙特石油部长对油市100%放心--报载

路透阿布扎比6月5日 - 沙特阿拉伯的Al Hayat报周五称，沙特石油部长欧那密对石油市场100%放心。

欧那密是在周五石油输出国组织(OPEC)会议之前发表这一言论的。市场广泛预期，OPEC此次仍将坚持未来六个月维持产油量不变的政策。

欧那密告诉该报，市场中石油需求已有所上升，全球经济成长略有改善，而且来自非OPEC成员国的供应规模下降。

当被问及油价重返每桶100美元是否无望时，欧那密称，“我要说的的是，不要对价格预设立场，油价都是由市场确定的，市场中有很多投机商和诸多影响因素，油价每天都会上下浮动。”

针对沙特近来是否已上调钻探率的问题，欧那密表示，“这种说法是不对的，事实上沙特钻井的正常减少率是全世界最低的，介于4-6%。”(完)

(编译 刘秀红；审校 白云)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。