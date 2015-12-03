沙特料将拒绝OPEC减产的呼声 因俄罗斯产量增加

路透维也纳12月2日 - 伊朗周三表示，沙特及其海湾盟国将拒绝其他石油输出国组织(OPEC)成员减产的呼吁。此时距离OPEC会议仅剩两天，油价下滑且全球供应过剩情况恶化。

“这些国家不太可能自动减产，”伊朗的OPEC代表Mehdi Asali对伊朗新闻机构Shana说。伊朗正准备在明年预期中的制裁解除后增产，希望OPEC进行调节。

一位高级OPEC代表对路透说，由于缺乏与非OPEC产油国的协议，且伊朗产量可能增加，因此他认为减产希望渺茫。在此之后，油价跌势扩大至将近5%，美国原油跌破每桶40美元。

“如果OPEC减产、而伊朗增产，那么也是无济于事，”一位要求匿名的高级代表说。

外界普遍预计，OPEC将坚持沙特石油部长一年前主张的维护市场份额政策，即以创纪录产量逼退对手。

虽然沙特在打击美国页岩油热潮方面取得了一定的胜利，但最大的非OPEC产油国--俄罗斯出人意料地将产出维持在高档，而且OPEC成员国伊拉克和伊朗料也将增加原油供应。据国际能源署(IEA)的数据显示，国际石油库存目前正处于纪录高位。

伊朗要求OPEC遵守日产3,000万桶的产能上限，而委内瑞拉已经表示，将在会上敦促减产5%。

三名OPEC代表告诉路透，他们没有看到周五将达成减产协议的迹象。

“他们的财政状况暗示，没有任何紧迫性，”摩根士丹利周三表示，并称沙特将反对减产，因为这只会使供应对手受益。

虽然伊朗和委内瑞拉等OPEC鹰派自去年就敦促减产，但自己却没有主动减产，就是说这个负担不得不由沙特独自承担。

沙特石油部长欧那密周二抵达维也纳时表示，他会倾听其他成员国的看法；许多OPEC成员对油价下跌牢骚满腹。油价已经由大约18个月前的115美元高位，跌至近六年低点每桶近43美元。(完)