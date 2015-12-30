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国际财经 | 2015年 12月 31日 星期四 07:25 BJT

沙特称不会调整石油政策 准备满足客户需求--WSJ

路透沙特阿拉伯12月30日 - 华尔街日报(WSJ)周三报导，沙特阿拉伯石油部长欧那密称，该国不会限制石油产量，有能力满足额外需求。

“我们将满足客户的需求，我们不再限产，如果有需求，我们将作出反应，我们有能力对需求作出反应，”该报援引他的话称。

“这是可信赖的政策，我们不会改变，”他补充称。(完)

(编译 于春红; 审校 王洋)

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