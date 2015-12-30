沙特称不会调整石油政策 准备满足客户需求--WSJ

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透沙特阿拉伯12月30日 - 华尔街日报(WSJ)周三报导，沙特阿拉伯石油部长欧那密称，该国不会限制石油产量，有能力满足额外需求。
“我们将满足客户的需求，我们不再限产，如果有需求，我们将作出反应，我们有能力对需求作出反应，”该报援引他的话称。
“这是可信赖的政策，我们不会改变，”他补充称。(完)
(编译 于春红; 审校 王洋)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。