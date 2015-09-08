沙特第四季原油产量料仍持稳 因预期冬季需求强劲

中国化工集团寻求美国反垄断机构批准其收购先正达
路透北京1月20日 - 中国化工集团周五表示，已寻求美国反垄断监管机构批准其以430亿美元收购瑞士种子和农化公司先正达。
路透迪拜9月7日 - 沙特阿拉伯今年第四季的产量可能维持在当前的水准，该国国内发电用油量下滑，料将被全球需求季节性升高所抵销。
沙特产业消息人士表示，该国石油产量可能仍维持在约每日1,020-1,030万桶的水准，因预期冬季需求强劲。
“沙特石油产量会根据消费者的需求来调整。迄今全球需求情况良好，”一位产业消息人士表示。
沙特传统上在夏季月份至9月期间的发电原油使用量会升高。根据官方数据，6月份发电原油用量从5月的每日677,000桶升至894,000桶。
“在上一季，应该会见到全球需求强劲。因此即使发电用原油减少，全球需求则会弥补，”另一位消息人士表示。
海湾及亚洲交易消息人士表示，沙特最大炼厂--日加工能力55万桶的Ras Tanura炼厂将在第四季进入维修，但没有进一步的细节。PetroRabigh炼厂也计划在10月进行维修，为期50天，产能每日减少40万桶。
产业专家认为，沙特第四季原油产量徘徊在每日1,000万桶左右。他们表示，但季节性的减产不应视为非正式减产以提振油价。
海湾石油消息人士表示，近期油价下跌将有助于刺激需求并抑制产量，目前供应过剩约为每日200万桶。(完)
(编译 戴素萍 审校 张荻)
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