沙特石油部长称消费国和生产国都希望油价稳定

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透迪拜11月8日 - 沙特阿拉伯石油部长欧那密称，生产国和消费国都希望油价稳定，而不是高油价或低油价。
欧那密在发布在国际能源论坛网站上的声明中说，需求水平将很快反映当前油价的吸引力。
欧那密表示，他看到了石油需求增长的明确趋势，而亚洲是这股趋势的关键所在。(完)
(编译 白云; 审校 王丽鑫)
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup)周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。
路透伦敦1月19日 - 根据道富银行 周四公布的“英国脱欧表”(Brexometer)，未来六个月逾60%机构投资者将维持英国资产仓位不变。