沙特石油部长称消费国和生产国都希望油价稳定

路透迪拜11月8日 - 沙特阿拉伯石油部长欧那密称，生产国和消费国都希望油价稳定，而不是高油价或低油价。

欧那密在发布在国际能源论坛网站上的声明中说，需求水平将很快反映当前油价的吸引力。

欧那密表示，他看到了石油需求增长的明确趋势，而亚洲是这股趋势的关键所在。(完)