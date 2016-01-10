独家：沙特阿美将出售下游业务 而非上游业务--消息人士

路透沙特/迪拜1月10日 - 几名熟悉官方想法的消息人士表示，沙特正在考虑出售在与外国油企建立的合资炼油企业中的持股，但不会出售沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)原油勘探与生产业务的股份。

消息人士表示，沙特阿美的一些经理已得到通知，公司正在考虑将国内外“合资下游子公司”的持股上市。

一名消息人士称，其中一个选项是成立一家控股公司，把沙特阿美在下游子公司的股权汇聚在一起。他说，不会出售母公司的股份。

“上市的可能是这个控股公司，不是沙特阿美本身，”他说。由于此事具有政治敏感性，他拒绝具名。

沙特阿美是全球最大的石油公司。该公司周五发布的简短声明称，正在考虑各种选项，包括“将适当比例的公司股份上市，抑或将下游子公司捆绑上市”。

沙特阿美拥有原油储量约2,650亿桶，占全世界石油储量的逾15%。分析师估计，如果沙特阿美上市，则将成为首个估值不低于1万亿(兆)美元的上市公司。

但几位接近该公司的消息人士说，该公司的巨大规模及其作为沙特主要石油政策工具的机密性意味着，出售母公司股份并未在积极考虑之中。

“沙特政府绝不会放弃其皇冠之珠，”利雅得一位资深银行人士称。

相反，沙特当局正在寻求加速推进酝酿多年的计划，即出售沙特阿美庞大炼油和石化业务的部分股份。据估算，这部分业务的价值达数百亿美元。

这方面已经有一个先例：沙特阿美和日本住友化学株式会社 (4005.T)各持股37.5%的炼油和石化公司PetroRabigh 2380.SE。该公司于2008年在利雅得交易所进行了首次公开发行(IPO)。

“更优先考虑的事项是让下游资产IPO，这或许是较容易实现的目标，”沙特知名经济专栏作家Essam al-Zamel说。

由于周日不是工作日，未能联系到沙特阿美就此置评。

沙特副王储萨勒曼(Mohammed bin Salman)告诉经济学人杂志，他预计会在未来几个月内作出有关沙特阿美私有化的决定。但由于牵涉到沙特阿美的重组，真正出售股份可能需要更长的时间。

“目前还处在很早期的阶段，他们首先得作一番研究，然后将结果提交给董事会，之后再决定是否推进此事，”据第一位消息人士称。

股票上市可能要在沙特交易所。虽然去年其市场对外来投资开放，但首次公开发行(IPO)可能仅限于本地投资者参与，海外投资者只能在二级市场购买这些股票。

沙特交易所市值仅为3,790亿美元，受到油价下跌的沉重打击，目前处于四年低点水平，因此要消化大量新的股票供应恐怕有困难。银行业人士称，沙特阿美初步的资产出售规模可能限于数十亿美元。

不过分析师称，政府看似决心要推进此次出售，不仅仅是为了融资，也为了让经济在原油生产之外实现多元化，并让私营经济发挥更大作用。(完)