油市恢复稳定需要“一些时间” 但未来依然乐观--沙特石油部长

路透利雅德1月17日 - 沙特(沙乌地)阿拉伯石油部长欧那密周日表示，在供应过剩的情况下，全球石油市场需要“一些时间”才能恢复稳定，但他对未来仍表乐观。

目前，石油输出国组织(OPEC)成员国伊朗准备在周六被解除国际制裁后，增加石油出口。由于伊朗可能增加石油供应，布兰特原油期货LCOc1周五重挫至每桶28.94美元，创12年来新低。

“众所周知，油市在其漫长的历史中，已见证过多次动荡时期、剧烈的价格波动，以及石油经济的循环周期，”欧那密在利雅德一项能源活动中发表讲话称。墨西哥的总统与石油部长亦出席此项活动。

“目前也属于这样的情况。市场的力量以及产油国之间的合作，每每都能促使市场恢复稳定。不过这一次要花上一些时间，”他表示。

“我对于未来、全球油市重新恢复稳定、价格回升以及主要产油国之间的合作感到乐观，”他说道。

欧那密提及了1998-1999年金融危机期间油价重挫时，沙特帮助组织了与墨西哥等非石油输出国组织(OPEC)产油国一同减产，以支撑油价。

同时，伊朗副石油部长周日表示，已准备好将原油日出口量提高50万桶。

这可能使得伊朗和沙特及其他波斯湾OPEC成员国可能出现冲突，这些国家一直拒绝通过减产支撑价格。

过去18个月，供应过剩是拖累油价大跌三分之二的主要因素。此前沙特引领OPEC在2014年11月转变政策，拒绝通过减产来支撑油价。

欧那密表示，沙特和墨西哥周日将签署“一项两国之间的石油合作协议，涵盖专家交流、建立合资公司和鼓励双边投资等领域。”

欧那密拒绝发表更多评论。(完)