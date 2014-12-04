重发-国际油市：沙特大幅调降对亚洲和美国买家的石油官方售价

(重发以调整格式) 路透伦敦12月4日 - 沙特阿拉伯周四大幅调降对亚洲和美国买家的原油售价，分析师称此举意在加强对市 场份额的争夺，一周前沙特在石油输出国组织(OPEC)会议上拒绝支持减产。 沙特是OPEC最大的产油国和出口国，其石油官方售价(OSP)被认为能预示出该国的石油政策。 有分析师表示，官方售价近几个月大幅下调，显示沙特正在与其他产油国争夺市场份额，但也有人表示， 官方售价仅仅反映出市场情况，是回顾性指标，而非前瞻性指标。 根据路透数据，沙特对亚洲客户的原油价格折让幅度为至少2002年以来最大，对美国客户的原油售价连续 第五个月下降。 “沙特在明确示意，不想丢失市场份额，”咨询公司Energy Aspects的分析师Richard Mallinson在路透 全球石油论坛上表示。 油价自6月以来跌幅超过三分之一，委内瑞拉和阿尔及利亚等较为贫困的OPEC成员国提议减产以支撑价格 ，但由于沙特等富裕海湾产油国家的阻挠，这项提议上周未获通过。 OPEC消息人士称，沙特石油部长欧那密在该组织成员国石油部长关门会议上表示，OPEC应该保住市场份额 ，因为减产只会鼓励竞争对手增产，其中包括美国的页岩油企业。 消息人士表示，至于油价要跌多少才能让沙特考虑减产，欧那密没有给出任何暗示。 自OPEC会议以来油价走势波动，6月迄今跌幅约为40%。布兰特原油期货周四回落0.28美元，结算价报每桶 69.64美元。 沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)将1月向亚洲客户供应的阿拉伯轻质原油价格较12月下调1.90美元， 至较阿曼/迪拜原油均价折让2美元。 出口美国的1月阿拉伯轻质原油官方售价(OSP)较12月下调了0.70美元，较阿格斯含硫油价格指数(ASCI)每 桶升水0.90美元。 对西北欧出口的1月阿拉伯轻质原油OSP则较前月上调0.20美元，较布兰特加权平均价(BWAVE)每桶贴水3.1 5美元。(完) (编译 张荻/郑茵 审校 杜明霞)