重发-国际油市：沙特大幅调降对亚洲和美国买家的石油官方售价

《中国报摘》--中国证券报4月26日
--周二召开的中共中央政治局会议指出，当前经济向好有周期性等因素，经济结构调整任重道远，面临不少挑战，必须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，坚定不移推进经济结构战略性调整。同时，要加快形成促进房地产市场稳定发展的长效机制，要高度重视防控金融风险，加强监管协调。
(重发以调整格式) 路透伦敦12月4日 - 沙特阿拉伯周四大幅调降对亚洲和美国买家的原油售价，分析师称此举意在加强对市 场份额的争夺，一周前沙特在石油输出国组织(OPEC)会议上拒绝支持减产。 沙特是OPEC最大的产油国和出口国，其石油官方售价(OSP)被认为能预示出该国的石油政策。 有分析师表示，官方售价近几个月大幅下调，显示沙特正在与其他产油国争夺市场份额，但也有人表示， 官方售价仅仅反映出市场情况，是回顾性指标，而非前瞻性指标。 根据路透数据，沙特对亚洲客户的原油价格折让幅度为至少2002年以来最大，对美国客户的原油售价连续 第五个月下降。 “沙特在明确示意，不想丢失市场份额，”咨询公司Energy Aspects的分析师Richard Mallinson在路透 全球石油论坛上表示。 油价自6月以来跌幅超过三分之一，委内瑞拉和阿尔及利亚等较为贫困的OPEC成员国提议减产以支撑价格 ，但由于沙特等富裕海湾产油国家的阻挠，这项提议上周未获通过。 OPEC消息人士称，沙特石油部长欧那密在该组织成员国石油部长关门会议上表示，OPEC应该保住市场份额 ，因为减产只会鼓励竞争对手增产，其中包括美国的页岩油企业。 消息人士表示，至于油价要跌多少才能让沙特考虑减产，欧那密没有给出任何暗示。 自OPEC会议以来油价走势波动，6月迄今跌幅约为40%。布兰特原油期货周四回落0.28美元，结算价报每桶 69.64美元。 沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)将1月向亚洲客户供应的阿拉伯轻质原油价格较12月下调1.90美元， 至较阿曼/迪拜原油均价折让2美元。 出口美国的1月阿拉伯轻质原油官方售价(OSP)较12月下调了0.70美元，较阿格斯含硫油价格指数(ASCI)每 桶升水0.90美元。 对西北欧出口的1月阿拉伯轻质原油OSP则较前月上调0.20美元，较布兰特加权平均价(BWAVE)每桶贴水3.1 5美元。(完) (编译 张荻/郑茵 审校 杜明霞)
--周二召开的中共中央政治局会议指出，当前经济向好有周期性等因素，经济结构调整任重道远，面临不少挑战，必须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，坚定不移推进经济结构战略性调整。同时，要加快形成促进房地产市场稳定发展的长效机制，要高度重视防控金融风险，加强监管协调。
* 标售标的：182天期国库券 * 标售时间：周三(26日) * 标售金额：暂定300亿台币 * 预测区间：0.355-0.380% * 受访机构：五家 路透台北4月25日 - 台湾财政部将于周三(26日)委托央行标售「财106-7期」国库券， 天期为182天。路透调查显示，182天期国库券决标贴现率料在0.355-0.380%。 资金调度人士指出，外资仍偏向汇入，加上缺乏需求，短率呈现缓步下跌走势，预计本 次标售的国库券决标贴现率将低于1月标售的0.420%。 路透调查五家金融机构，包括三家本地商银及两家外商银行，各家预估决标贴现利率的 大区间在0.350-0.400%。 以下为各银行的看法重点分析： --银行资金普遍偏多，在台币走势仍看升、外资仍偏汇入下，短率维持低档缓跌格局短 期难见改变。上周五91天期国库券得标利率较前次走跌、投标倍数增加的状况，也会发生在 182天期标售上。 --由于需求不振，公股银行消化资金压力不低，收益率较高的182天期国库
路透台北4月26日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单1,046.5亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --远传发行45亿台币五年期无担保公司债。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共1兆(万亿)7,233.7亿台币： 4/27 9,754.70亿台币 4/28 2,310.00亿台币 5/01 2亿台币 5/02 5亿台币 5/03