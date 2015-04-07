国际油市：沙特石油部长称准备好推高油价，但须有其他产油国参与

路透利雅得4月7日 - 沙特阿拉伯石油部长欧那密周二表示，该国已准备好“推高”油价，但只有在石油输出国组织(OPEC)以外的国家共同参与的情况下才会采取行动。

欧那密称，沙特3月日均原油产量约为1,030万桶，较前月有所增长；但他没有说明产量增长的原因。欧那密还预计，目前徘徊在六年低点附近的油价近期内将会上升。

布兰特原油期货价格 周二收高报每桶59.10美元，因交易商认为欧那密的言论预示着，他对于重启与俄罗斯和墨西哥等产油国的限产谈判以推升油价可能持开放态度。美国原油期货 上扬3.5%收报每桶53.98美元，逼近年内高点。

“沙特王国仍准备好帮助市场恢复稳定，并以合理与适当的方式推高价格，但这要在主要石油生产和出口国的参与下进行，而且要遵循明确的原则并具有高透明度，由此沙特或海湾国家、抑或OPEC成员国不必独自承担这份责任，”他在一次经济会上表示。

OPEC在11月会议上同意维持产量不变，即便承受减产和稳定油价的压力。此前与俄罗斯和墨西哥的磋商亦未就减产达成协议。

欧那密近几个月对与非OPEC大型石油出口国合作持更开放的态度，因油价跌势要比部分OPEC成员国的预期严重得多。

Energy Management Institute高级合伙人Dominick Chirichella称，欧那密表示愿与其他产油国合作，“加强两日的涨势”。

欧那密还重申，沙特不是在与美国页岩油竞争，并利用这个机会谈到沙特页岩天然气资源的开发。