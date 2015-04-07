国际油市：沙特石油部长称准备好推高油价，但须有其他产油国参与

中国法律：个人所得税法和房地产税法列入今年人大立法预备及研究论证项目
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透利雅得4月7日 - 沙特阿拉伯石油部长欧那密周二表示，该国已准备好“推高”油价，但只有在石油输出国组织(OPEC)以外的国家共同参与的情况下才会采取行动。
欧那密称，沙特3月日均原油产量约为1,030万桶，较前月有所增长；但他没有说明产量增长的原因。欧那密还预计，目前徘徊在六年低点附近的油价近期内将会上升。
布兰特原油期货价格 周二收高报每桶59.10美元，因交易商认为欧那密的言论预示着，他对于重启与俄罗斯和墨西哥等产油国的限产谈判以推升油价可能持开放态度。美国原油期货 上扬3.5%收报每桶53.98美元，逼近年内高点。
“沙特王国仍准备好帮助市场恢复稳定，并以合理与适当的方式推高价格，但这要在主要石油生产和出口国的参与下进行，而且要遵循明确的原则并具有高透明度，由此沙特或海湾国家、抑或OPEC成员国不必独自承担这份责任，”他在一次经济会上表示。
OPEC在11月会议上同意维持产量不变，即便承受减产和稳定油价的压力。此前与俄罗斯和墨西哥的磋商亦未就减产达成协议。
欧那密近几个月对与非OPEC大型石油出口国合作持更开放的态度，因油价跌势要比部分OPEC成员国的预期严重得多。
Energy Management Institute高级合伙人Dominick Chirichella称，欧那密表示愿与其他产油国合作，“加强两日的涨势”。
欧那密还重申，沙特不是在与美国页岩油竞争，并利用这个机会谈到沙特页岩天然气资源的开发。
他表示，沙特预计明年起日产页岩气约2,000至5,000立方英尺，到2018年增至5亿立方英尺；并称沙特有300万亿立方英尺可开采天然气资源。(完) (编译 徐文焰/王丽鑫；审校 李爽/杜明霞)
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。
* 短率松动向下，提存期底资金宽松 * 票券商缺口很小，短票利率下跌 * 公司债RP交易利率略走低 记者 高洁如 路透台北5月3日 - 台湾银行间短率周三松动略向下。资金调度人士表示，提存期底市场资金宽松，主要拆款利率向下走滑，票券商和银行拆入需求并不高，并且观望午间的一年期定存单标售。 他们指出，由于今日是一年前的364天期存单到期，但明日才是新一期一年定存单交割日，而今日又是期底最后一日，估计央行今日应会积极收受定存单，将超额准备数字控制在1.4兆(万亿)的水位之内。 〞今天票券商都没借，只有一家银行有需要，〞一位大型银行交易员说。 他们表示，今日需求特别不振，资金又多，也不排除短票和债券附买回利率可能缓步向下移动。 一位不愿具名央行官员表示，台币资金呈现平稳，并无过滥，可以观察银行间超额准备的数字作为参考。目前银行每日超额准备数字都保持在450亿台币左右，呈现平稳。 若以本提存期累计至今银行间超额准备为1兆3,926亿台币计，若除以平均数30日，每日