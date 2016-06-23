沙特能源部长：市况好转后沙特可能重新扮演平衡供需的角色

路透迪拜6月22日 - 周三公布的沙特阿拉伯能源部长法力赫的讲话表明，在全球市场回升后，这个全球最大的石油出口国或许会重新扮演平衡石油供需状况的角色。

“尽管全球石油产量过剩且油价下跌，沙特等国家仍是关注焦点，一旦市况好转，由于这些国家策略上的重要性，预期将由他们来平衡供需，”沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)援引法力赫的讲话称。

“沙特的石油政策是以责任感为根基，在寻求维持供需平衡的同时，亦注意降低对生产商和消费者的油价，”法力赫在沙特阿美官网发表的声明中称。他在陪同沙特阿拉伯副王储萨勒曼访问美国期间发表上述讲话。

休斯敦纪事报(Houston Chronicle)周三援引法力赫的话报导称，全球供应过剩的局面“已经消失”。

“目前的问题在于，消化全球积压库存的速度有多快，”法力赫向该报称。

根据该报，他并称“这仍将遏制油价反弹的速度。今年下半年和明年我们还需等待，看看情况到底如何”。(完)