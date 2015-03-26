沙特空袭也门推动油价急升5% 但美元反弹限制涨幅

路透纽约3月26日 - 油价周四跳涨约5%，连涨第二日，之前沙特及其海湾盟国对也门发动空袭，引发市场担忧战火可能蔓延至中东其他地区，从而干扰全球原油供应。

针对也门胡塞反政府武装的军事行动并未影响主要海湾产油国的石油生产设施。

但对冲突可能蔓延的担忧引发市场忧虑中东地区的石油付运。

支持胡塞反政府武装的伊朗谴责沙特发动空袭。俄罗斯总统普京在与伊朗总统举行电话会谈时呼吁“立即停火”。沙特盟友巴基斯坦承诺，一旦沙特领土完整受到威胁，将作出“强烈反应”。

在周四就核计划举行会谈前，美国国务卿克里与伊朗外长谈到了此次冲突。

分析师对爆发全面战争的可能性存疑，称因对供应过剩的担忧挥之不去，冲突对油价的提振不会持久。

布兰特原油期货盘中跳涨逾3美元，后因美元反弹缩减涨幅。

布兰特原油期货收涨2.71美元，或4.8%，报每桶59.19美元。美国原油期货收升2.22美元，或4.5%，报每桶51.43美元。油价周三上扬3%，因美元走软。

“很多次，市场对类似事件立即作出强烈反应，但在对相关风险进行进一步研究后，人们开始长远地看待事件的影响，”Price Futures Group的分析师Phil Flynn表示。

巴克莱分析师Michael Cohen称，随着沙特在地区政策方面越来越活跃，冲突可能使利比亚、叙利亚和伊拉克的紧张局势加剧。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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