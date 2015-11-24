沙特称准备与其他产油国合作 实现油市平衡

图为美国加州Bakersfield附近朝阳中的一处油田。 REUTERS/Lucy Nicholson

路透沙特胡拜尔/德黑兰11月23日 - 沙特阿拉伯内阁周一称，准备与石油输出国组织(OPEC)和非OPEC国家合作实现市场稳定。几天后，OPEC将开会审视其实施一年的不减产政策。

上述评论公布后，油价跳涨1美元，即便内阁是在重申沙特石油部长欧那密上周的讲话。OPEC将在12月4日开会。

“(部长)委员会...强调该国在(实现)石油市场稳定方面的作用，以及继续与所有OPEC及非OPEC国家合作，维持市场和油价稳定的意愿和不懈努力，”内阁称。

OPEC一直在敦促俄罗斯等非OPEC产油国一道减少供应，缓解供应过剩局面。但目前为止遭到非OPEC国家拒绝，于是OPEC也拒绝减少供应。

阿尔及利亚总理在德黑兰举办的Gas Exporting Countries Forum (GECF)峰会上讲话时，敦促主要产油国控制产出。

“主要产油国必需就产量水平达成协议，”阿尔及利亚总理Abdelmalek Sellal称。

“如果油市脱离控制，油价就将剧烈震荡，”他补充道，并警告称这将损害“生产国和消费国、乃至整个石油行业的利益”。

除非俄罗斯立场转变，否则采取此类行动的可能性仍微乎其微。OPEC代表称，该组织不太可能单方面减产。

一名海湾OPEC国家的高级代表本月稍早称，如果非OPEC产油国不愿意合作，那么OPEC可能坚持不减产政策。

石油交易员密切关注沙特阿拉伯政治领袖发出的任何言论，以寻觅该国可能放弃夺回市场份额策略，并回归原有产量政策的迹象。沙特原本主张通过减产以支撑油价，但在2014年11月放弃了该政策。(完)