国际油市：沙特油长法力赫预计，未来两到三年全球油市供需将趋紧

路透阿布扎比1月12日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，预计全球油市未来两到三年供需将趋紧。

法力赫在阿布扎比举行的一次会议上称，2017年全球石油日需求增幅将远超过100万桶。

他还表示，全球油市正趋于供需平衡，12月石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议将加速这一进程。