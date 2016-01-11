更正-国际油市：沙特12月原油日产量为1,014.4万桶，与上月基本持平--消息

(更正：第二段译文有误，应为“石油输出国组织(OPEC)的这个主要成员国12月每日生产1,014.4万桶原油”，而非“石油输出国组织(OPEC)12月每日生产1,014.4万桶原油”)

路透迪拜1月10日 - 一位业内消息人士称，沙特12月维持原油产量不变。尽管油价大跌，但沙特仍保持高产量，这是其保护市场份额策略的一部分。

该消息人士周日向路透称，石油输出国组织(OPEC)的这个主要成员国12月每日生产1,014.4万桶原油，每日向市场供应原油1,016.2万桶。

沙特11月原油日产量为1,018.6万桶。