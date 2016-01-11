更正-国际油市：沙特12月原油日产量为1,014.4万桶，与上月基本持平--消息

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高但缩减涨幅，泰国将出售国家库存
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
(更正：第二段译文有误，应为“石油输出国组织(OPEC)的这个主要成员国12月每日生产1,014.4万桶原油”，而非“石油输出国组织(OPEC)12月每日生产1,014.4万桶原油”)
路透迪拜1月10日 - 一位业内消息人士称，沙特12月维持原油产量不变。尽管油价大跌，但沙特仍保持高产量，这是其保护市场份额策略的一部分。
该消息人士周日向路透称，石油输出国组织(OPEC)的这个主要成员国12月每日生产1,014.4万桶原油，每日向市场供应原油1,016.2万桶。
沙特11月原油日产量为1,018.6万桶。
另一位消息人士向路透称，科威特12月原油日产量为293万桶。(完) (编译 许娜；审校 张荻)
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。