沙特准备管理油市 条件是OPEC内外“所有人必须合作”-报纸

路透迪拜2月1日 - 沙特报纸al-Hayat周一援引石油输出国组织(OPEC)消息报道，沙特愿意管理油市，前提是OPEC内外“所有人必须合作”。

“现在讨论举行OPEC紧急会议还有些过早，尤其是伊朗制裁解除后，向油市的供应量还未知，而且至少两个月内都不会完全清楚，”al-Hayat报援引OPEC消息人士称。

OPEC正在考虑委内瑞拉希望召开紧急会议以支持油价的要求。

过去几天油价上涨，此前俄罗斯能源官员称，他们收到沙特阿拉伯控制石油产量的提议，并准备进行磋商。(完)