沙特准备管理油市 条件是OPEC内外“所有人必须合作”-报纸

亚股下跌 美元受叶伦升息信号提振走强
路透东京1月19日 - 亚股周四下滑，美元反弹，之前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦暗示美联储准备走上升息道路。
路透迪拜2月1日 - 沙特报纸al-Hayat周一援引石油输出国组织(OPEC)消息报道，沙特愿意管理油市，前提是OPEC内外“所有人必须合作”。
“现在讨论举行OPEC紧急会议还有些过早，尤其是伊朗制裁解除后，向油市的供应量还未知，而且至少两个月内都不会完全清楚，”al-Hayat报援引OPEC消息人士称。
OPEC正在考虑委内瑞拉希望召开紧急会议以支持油价的要求。
过去几天油价上涨，此前俄罗斯能源官员称，他们收到沙特阿拉伯控制石油产量的提议，并准备进行磋商。(完)
(编译 李春喜/于春红; 审校 张明钧/张荻)
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商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。
路透纽约1月18日 - 瑞士信贷 已同意以53亿美元的代价，正式与美国司法部就2008年金融危机之前在住房抵押贷款支持证券(RMBS)销售中误导投资者一案达成和解。