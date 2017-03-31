沙特可能调降供应亚洲的5月原油价格 因需求不振

路透新加坡3月31日 - 贸易消息人士周五表示，头号原油出口国沙特阿拉伯可能会在5月份调降向亚洲出售的大部分原油品级的价格，以顺应该地区需求疲软的现状。

路透对亚洲四家炼油厂的调查显示，沙特可能会把5月阿拉伯轻质原油的官方售价(OSP)较上月每桶下调0.1-0.4美元。

“我预期将全面降价，”一名受访者表示。

尽管石油输出国组织(OPEC)和其他产油国实施减产，但亚洲的原油供应仍然充裕，因为几个亚洲炼油厂关闭进行季节性维护。

中东削减供应，以及美国页岩油产量增加，使得交易商把大量原油从西方运往东方变得有利可图，这样减少了买家对现货中东原油的需求。

“现货市场疲软。几乎每一种石油都以官方售价贴水的价格出售，”第二位调查回复者表示。

上述消息人士称，在沙特出产的原油中，阿拉伯轻质原油和阿拉伯超轻质原油的价格可能较中级重油跌幅更大，因为市场上过剩的主要是轻质原油。

尽管价格下跌后，亚洲炼厂抢购产自俄罗斯和美国的轻质原油，但交易商称供应仍然充裕。

沙特通常在每月的5号左右公布官方售价，该价格奠定伊朗、科威特和伊拉克油价的走势，并且影响着每天超过1,200万桶运往亚洲原油的价格。(完)