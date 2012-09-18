沙特正采取行动压低油价--消息人士

图表新闻：技术图形暗示英国10年期公债或将挥别正收益率时代
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
路透迪拜9月18日电---一名海湾地区高层消息人士周二称,沙特阿拉伯(沙乌地阿拉伯)正采取行动压低油价.其并称,石油输出国组织(OPEC)多数国家希望油价在每桶100美元左右.
该消息人士对记者称,油市供需平衡,不存在供给短缺的问题.
沙特原油日产量约为1,000万桶,其它OPEC成员国未来数月将增产.
该消息人士称:"我们希望价格能下来,目前正朝这个方向努力."
"我们相信当前价格偏高,完全不符合基本面情况,而只是投机与地缘政治因素所致."
"大多数OPEC国家希望价格在100美元左右,包括沙特阿拉伯."他表示,"目前油市供需颇为平衡."(完)
--编译 程琳;审校 张明钧
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