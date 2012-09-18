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国际财经 | 2012年 9月 18日 星期二 18:29 BJT

沙特正采取行动压低油价--消息人士

路透迪拜9月18日电---一名海湾地区高层消息人士周二称,沙特阿拉伯(沙乌地阿拉伯)正采取行动压低油价.其并称,石油输出国组织(OPEC)多数国家希望油价在每桶100美元左右.

该消息人士对记者称,油市供需平衡,不存在供给短缺的问题.

沙特原油日产量约为1,000万桶,其它OPEC成员国未来数月将增产.

该消息人士称:"我们希望价格能下来,目前正朝这个方向努力."

"我们相信当前价格偏高,完全不符合基本面情况,而只是投机与地缘政治因素所致."

"大多数OPEC国家希望价格在100美元左右,包括沙特阿拉伯."他表示,"目前油市供需颇为平衡."(完)

--编译 程琳;审校 张明钧

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