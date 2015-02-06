国际油市：沙特下调3月对亚洲买家的原油官方售价，为至少12年来最低

金属期市：期铜反弹，因秘鲁罢工威胁和低吸买盘
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
路透纽约2月5日 - 沙特(沙乌地)阿拉伯周四将出售给亚洲买家的月度油价降至至少12年来最低水准，但上调对欧洲和美国买家售价。
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)将3月出售给亚洲买家的阿拉伯轻质原油官方售价(OSP)ARL-OSP-A较2月下调0.90美元，至每桶较阿曼/迪拜均价贴水2.30美元，贴水幅度为2003年路透开始有该数据以来最大。
市场参与人士表示，沙特下调对亚洲买家OSP基本符合预期，尤其是由于市场疲弱。其他人士补充称，沙特不愿放弃在最大市场的市场份额。
不过该下调幅度低于路透调查预估的下调1美元。(完)
(编译 杜明霞；审校 张若琪)
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
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