（更正）沙特打响石油价格战倒逼美国减产 但见效尚需时

（更正：倒数第五段译文有误，应为“至少可供压裂三个月”，而非“已经等待三个月”）

路透纽约10月15日 - 路透纽约10月15日 - 沙特阿拉伯本月实际上已经打响了全球石油价格战，旨在快速打压美国石油产量。不过，要想减缓美国石油钻探热潮，可能需要一年以上时间。

很多观察人士预计，全球油价持续下跌会快速打压美国的页岩油钻探活动，减慢产量增长并有助于支撑油价。易受油价骤然波动影响的小型生产商可能必须减缓支出，从而快速削减涌入市场的石油供应量。

但据专家和行业内部人士称，尽管钻探商已在考虑削减2015年预算，但石油产量可能会在明年继续增长，甚至持续至2016年。

他们称，已经钻探但尚未压裂的油井，将继续推动产量增长数月。很多钻探商签订了长期钻探设备合同，不希望为放弃设备而支付高额罚金，而且这些设备很可能不久以后又要派上用场。大多油企都已经以高得多的价格为明年的产量完成对冲，目前正争相锁定2016年合约，以便在即使油价继续大跌的情况下仍确保收入。

这关系到的不仅是美国钻探热潮，全球市场格局也受到影响，石油输出国组织(OPEC)为首的沙特希望从美国生产商那里攫取市场份额。

沙特私下对石油市场人士表示，能够接受油价持续一两年低至80美元，此举被视为是针对美国生产商。科威特和伊朗此后表示没有减产计划。因此，Continental Resources(CLR.N)和EOG Resources(EOG.N)等油企受到打压，股价也跌跌不休。

油市持续四个月的跌势，使布兰特原油挫至每桶85美元，创四年来低点。这也是美国页岩油行业兴起四年来遭遇的最大挑战。页岩油兴起推动石油产量升至数十年来高点。

一切取决于石油行业如何应对陌生的低价环境。页岩革命背后是数百家不同的美国公司，它们钻探了数以千计的新油井。

“这就像是让飞机掉头，不可能在很小的空间内完成，”Comstock Resources(CRK.N)首席财务长Roland Burns称。该公司主要业务集中在德克萨斯、路易斯安那和密西西比州。

**油井数量触及顶峰**

直到现在，推动油价涨势的中小型油企都很少放远眼光，考虑一下开采更多石油之后的问题。

石油服务企业Baker Hughes进行的周度调查显示，上周北美油井数量触及1,609口的历史高位，较上年同期增长17%。美国石油产量创30年高位，归功于新开发的且产量丰富的页岩油。

事实上，眼下在准备明年资本预算的很多生产商都可能考虑减支。一些企业股价下挫，因市场担心在今年油价低迷的状况下，这些企业的支出可能过多。

富国分析师团队本周称，预计明年美国石油勘探和生产支出与2014年持平。由于页岩油井数量在第一年过后以70%的速度大幅下降，因此支出持平可能意味着页岩油日产量增幅会降至仅20万桶。在过去三年中的每一年，美国石油日产量都以100万桶的幅度飙升。

Burns告诉路透，Comstock Resources明年可能将五座石油钻井平台削减至三座。Magnum Hunter ResourcesMHR.N是一家油气生产商，在美国一些主要页岩油产区拥有探区，该公司今年稍早剥离了部分石油资产，因担心油价下滑。

“价格下滑无疑会影响到石油业务。你会看到一些企业转变业务方向，”首席执行官Gary Evans对路透说。

**产出放缓需要时间**

但有些人士称，即便支出下滑，导致石油产出大幅放缓也需要时间。

大量已钻探油田尚未投产，或可以维持产出稳定。美国北达科他州贝肯油田出产原油每桶报价现低于80美元，而当地7月末约有630座油井尚未压裂，至少可供压裂三个月。

“又不是说油价跌至75美元，大家只是担心而已，”投资研究机构晨星(Morningstar)能源分析师Mark Hanson称。油价要在很长时间低于每桶75美元，才会导致钻探放缓。他称，就算油价跌到每桶50美元，一些油田仍可获利，更不用提80美元了。

据公司报告，很多公司已经在较高价位为2015年做对冲，这将使明年的产出能够盈利。

Jefferies高级副总裁Andy Lebow称，一些紧张的生产商也渐渐开始出售2016年合约，即便2016年的报价在三周内从每桶89美元跌至81美元。

Genscape分析师根据建模预计，石油钻塔到2015年底将减少300座，但即便如此，也只会让产出增长放缓至每日60万桶左右。这几乎足以满足全球需求的增长。(完)

(编译 朱晓军/艾茂林/王丽鑫； 审校 蔡美珍/田建华/龚芳)

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