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亚洲 | 2015年 12月 1日 星期二 13:19 BJT

标题新闻：沙特1月销往亚洲的原油价格料较下调，中质与重质油每桶预计下降0.5-0.6美元--消息

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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