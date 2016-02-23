焦点：沙特油长排除减产的可能性 预计更多主要产油国将支持“冻产”

路透休斯顿2月23日 - 沙特阿拉伯石油部长欧那密周二表示，他有信心将有更多产油国支持冻结产油量在目前水平的提议，有关磋商预期在下月进行，但他实际上也排除了主要产油国将很快减产的可能性。

在休斯顿举行的IHS CERAWeek年度会议上，欧那密向全球能源官员表示，若更多产油国支持冻结原油产量和原油需求上升，会在一段时间后缓解全球供应过剩的问题。原油供应过多已拖累油价降至逾十年来最低水准。

“冻产是一个过程的开始。如果所有主要产油国同意不增加产量，那么，现在原油库存居高不下的情况将可能在适当的时候下降，”欧那密说。

但他强调，市场不应该将该尚不成熟的协议视为减产的序幕，他表示，产油国之间的信任不足，令产油国无法达成减产协议。

“减产协议是不会达成的，因为不是许多国家会落实减产，”欧那密在发表讲话后的问答环节中说。他的讲话基本上重述了在油价不断下跌的情况下，沙特决定维持产量的缘由。

“即使产油国表示它们将会减产，它们也不会落实。寻求减产只会浪费大家的时间。减产将不会实现的。”

交易商对冻结产量在接近纪录高位能否对支撑油市有很大帮助感到怀疑，在欧那密发表讲话后，油价下跌约4%。

沙特、俄罗斯、委内瑞拉和卡塔尔在一周前同意冻结原油产量在1月的水平，令市场意外。欧那密表示，将可能有更多产油国支持冻产的提议。

“希望在3月某一时点将就冻产举行进一步会谈，可能(更多产油国)将支持冻产，”他说。

欧那密没有特别提到伊朗，伊朗是达成全球原油协议的最大障碍，因伊朗制裁被解除后，正专注于增产。

**向页岩油产业示好**

尽管这次是欧那密数月以来作最详尽的公开演说和讨论，但他没有对油市状况和作为全球最大原油出口国沙特的产油政策的演变提供新的细节。

他的讲话反而是在寻求和石油行业修好。沙特及石油输出国组织(OPEC)在2014年底决定不用减产的方法来支持油价，令石油行业处境艰难。原油价格自2014年中以来崩跌了70%，因供应过多的情况加剧。

“我们并未向页岩油或任何国家或公司宣战，所有的传言都不是事实，”欧那密在演说中表示。

这是欧那密自石油输出国组织(OPEC)在2014年11月会议上决定维持产量不变以来首次在美国作公开露面。

“我们和这会场内任何一位行业代表所做的事情都一样。我们是在对具挑战性的市场状况作出反应，在竞争激烈的环境中寻求最可能的结果。”

欧那密称，沙特欢迎“所有供应来源”，包括页岩油。

“我们希望页岩油生产商将继续保持敏捷的反应。一旦市场恢复供需平衡和供应收紧，可能很快会需要(页岩油)的供应。”

欧那密也重申沙特长期以来的立场，即沙特致力于满足客户需求，进行投资以保持闲置产能，和继续对与其他产油国采取“协同行动”持开放态度，以寻求油市稳定。(完)