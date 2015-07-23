国际油市：沙特在夏季过后可能将原油日产量下调至约1,030万桶--报告

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透纽约7月23日 - International Oil Daily引述沙特阿拉伯业内消息人士发布报告称，夏季过后，沙特可能将把原油产量下调至约每日1,030万桶。
报告指出，沙特减产是由于国内需求减少，不是为了因应伊朗出口可能增加。
International Oil Daily表示，今年沙特原油日产量已经增加约100万桶，至1,060万桶。(完)
(编译 杜明霞；审校 张荻)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”