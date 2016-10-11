版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 12日 星期三 01:54 BJT

标题新闻：沙特9月原油日产量为1,065万桶，略高于8月的1,063万桶，仍保持在高位

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐