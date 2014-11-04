沙特上调欧亚原油售价 但调低对美国售价令市场吃惊

路透迪拜/伦敦11月3日 - 主要石油出口国沙特阿拉伯上调12月对亚洲和欧洲客户的原油售价，但对美国客户进一步降价，表明其可能在加倍努力以保持在美国市场的份额。

受此消息激励，全球油价最初上涨，因为一些人认为此举意在支撑市场。6月以来油价下跌了将近25%。上调价格可能会降低客户购买的积极性，从而在不必公开减产的情况下降低供应。

“市场认为沙特对保持市场份额更感兴趣，但他们却上调价格，市场感到有点意外，”Lipow Oil Associates总裁Andrew Lipow表示。

但油市交易员后来将注意力转向沙特进一步调降美国价格，这似乎凸显了沙特争夺市场份额的意图，即便此举有可能让全球油市持续供应过剩。

沙特国家石油公司沙特阿美(Saudi Aramco)周二表示，将12月供给亚洲客户的阿拉伯轻质原油每桶价格调涨0.95美元，至较阿曼/杜拜原油均价每桶贴水0.10美元。

尽管这大致与交易商预期相符，因杜拜原油市场表现强劲，但对亚洲客户涨价的幅度，被部分交易商视为沙特以行动支撑油价的意愿，可能较之前所想来得高。

沙特阿美将12月出口西北欧的阿拉伯轻质油官方售价，从11月的价格调升0.6美元，12月售价较伦敦布兰特原油加权平均价(BWAVE)每桶贴水3.35美元。

12月提供给美国的阿拉伯轻质油官方售价，较阿格斯含硫原油指数(Argus Sour Crude Index)升水1.60美元，价格较上月调降0.45美元。根据路透数据，此为2013年以来最低溢价。

价格调整宣布后，原油期货价最初上涨0.80美元之多，但在正规交易时间收盘前数分钟大跌，因交易商重新评估沙特的价格。

0005 GMT，美国原油期货CLc1跌0.47美元，至每桶78.31美元。周一该合约结算价跌1.76美元，报78.78美元，盘中一度触及每桶78.14美元，为2012年6月以来最低水准。

布兰特原油期货LCOc1上日结算价报84.78美元，盘中一度跌至84.18美元。(完)

(编译 李爽/陈宗琦；审校 张涛/张荻)

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