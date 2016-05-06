独家：沙特想法转变 加深OPEC内部分裂

沙特石油部长欧那密在多哈出席OPEC与非OPEC产油国之间的会议，图片摄于4月17日。 REUTERS/Ibraheem Al Omari/File Photo

路透伦敦/迪拜5月5日 - 石油输出国组织(OPEC)官员本周开会制订长期策略，他们之中鲜有人预期这是一场和谐的讨论。

据出席这次维也纳会议或了解会议简报的两名消息人士，一名沮丧的官员宣称“OPEC已死”。

在OPEC成立56年来，这绝非第一次有人宣布该组织死亡。而且在这个廉价原油时代，OPEC本身也可能想要长寿。

OPEC中实力最强的沙特仍然坚持认为，所有产油国集体行动，是解决油市问题的最佳方式。自从2014年中期以来，原油价格大幅跳水。

但OPEC理事周一会议的情况暗示，若按照沙特的想法，该组织的核心策略之一--通过控制供应管理国际油价--实际上将就此告终。

知情消息人士称，沙特想法的一个重大转变是，他们现在认为设定油价目标已经没有意义，因国际市场疲软反映的是结构性的改变，而非暂时性趋势。

OPEC在如何应对低油价已经存在分歧。沙特和伊朗的紧张关系，上月已令15年来首次以冻产提振全球油价的协议谈判破裂。

这些分歧在OPEC理事的长期策略会议上再次出现。

伊朗一直称，这是OPEC成立的意义，因此“有效的产量管理”应作为最高的长期目标之一。伊朗理事为Hossein Kazempour Ardebili。

消息人士称，沙特理事Mohammed al-Madi却认为过去几年中世界已发生太多变化，这么做只会是徒劳无功。

根据熟悉会议讨论情况的消息人士称，al-Madi在会议中说：“OPEC应该承认市场已经历结构性变化的事实，市场显然已变得更具竞争性，而不是垄断的。”

根据消息人士所言，al-Madi说：“自从2010-2014年高油价时期以来市场已逐渐演变。对OPEC和非OPEC产油国而言，眼下的挑战是掌握最近的市场发展。”

“底线就是，不会再有免费搭便车的情况了，”al-Madi说。“一些OPEC国家应该率先说到就做到。”

即便是沙特的对手，也对油价能否反转向上抱持怀疑态度。“沙特已不在乎任何OPEC国家了。他们在意的是美国页岩油、加拿大油砂田和俄罗斯，”一位非波湾地区的OPEC消息人士说。(完)