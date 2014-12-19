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路透中文国际短讯 | 2014年 12月 19日 星期五 14:41 BJT

沙特石油部长称OPEC不会独自减产

沙特阿拉伯石油部长欧那密周四表示，在没有其他产油大国支持的情况下，石油输出国组织(OPEC)不会减产。欧那密表示，在其他产油国增加产量时，OPEC独自减产并不能逆转油价跌势，而且会导致OPEC失去市场份额，不能保证支撑价格。他认为油价下跌是暂时的。路透
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