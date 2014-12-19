沙特石油部长称OPEC不会独自减产

沙特阿拉伯石油部长欧那密周四表示，在没有其他产油大国支持的情况下，石油输出国组织(OPEC)不会减产。欧那密表示，在其他产油国增加产量时，OPEC独自减产并不能逆转油价跌势，而且会导致OPEC失去市场份额，不能保证支撑价格。他认为油价下跌是暂时的。路透