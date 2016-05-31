沙特能源部长为OPEC会议提前启程 展现郑重其事态度

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透维也纳5月31日 - 对于石油输出国组织(OPEC)的观察人士来说，每个微小细节都很重要。
新任沙特阿拉伯能源部长法力赫周一出现在维也纳，比开会时间提前三天到达。这被视为法力赫非常重视OPEC的一个讯号。
但在周四OPEC会议之前，法力赫将没有什么机会与其他成员国部长碰面。包括伊朗及委内瑞拉的部长在内，好几人要到周三中午甚至晚上才会抵达维也纳。
对于资深OPEC观察人士Gary Ross而言，这意味着对于OPEC政策应该不要有什么太高期待。Ross是能源顾问公司PIRA的创办人。
“这些人最近关系并不是很好，”Ross指出。“OPEC的重要性降低了许多。我们正进入一个不再有市场管理的年代。”
“我们认为在6月的OPEC维也纳会议上，连贯性将占据上风。真正的不确定性只有会上出现的分歧将有多大，有多少不和将被公之于众，”RBC Capital Markets的商品策略负责人Helima Croft。
**力夺市场份额**
和前任不同，法力赫的职权要大得多，他要监管能源、工业、矿业、原子能和可再生能源。
法力赫周二访问了OPEC总部，与OPEC秘书长巴德里会面，在那里停留了90分钟，显然是在表明，虽然他很忙，但有时间留给OPEC。
法力赫的终极老板--沙特副王储萨勒曼曾表示，如果其他成员国不限制增产，沙特或许会进一步增加产量。
“只要萨勒曼还主管此事，我认为就不会有合理的(OPEC行动)。这种政策不仅打击了石油出口国，还打击了相关企业和行业，”一位OPEC非海湾成员国的代表称。(完)
(编译 蔡美珍/汪红英；审校 张涛/艾茂林)
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