焦点：沙特大臣敦促OPEC减产至目标区间低端 对达成最终协议持乐观预期

2016年10月10日，沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫参加世界能源大会的资料图。 REUTERS/Murad Sezer

路透利雅得/多哈11月17日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫周四表示，对于石油输出国组织(OPEC)达成最终限产协议感到乐观，并提到先前各方同意的产量目标区间的下限。他的言论帮助刺激了当日油价上涨。

OPEC在9月于阿尔及利亚召开的会议上提出了初步的限产协议，协议细节应会在OPEC国家石油部长11月30日的维也纳会议上敲定。

法力赫对沙特Al-Arabiya电视台表示，油市处于走向供需平衡的道路上，“达成激活3,250万桶/日产量上限(的决定)，将加快(市场)复苏，并将让产油国与消费国都能受益。”

OPEC在9月28日达成协议，同意将供应量限制在3,250-3,300万桶/日，但利比亚、尼日利亚和伊朗可享受特殊对待，这些国家的石油生产受到战争和制裁的影响。

法力赫及其他部长此前曾表示，OPEC会把产量削减至该范围，但没有具体指明削减到上限还是下限。

油价周四攀升至每桶47美元上方，因法力赫等部长的言论令OPEC将会完成协议的预期升温。

“我仍然乐观地认为，如果情况允许，在阿尔及利亚达成的限产共识将会转化成对各个国家的具体限额，各国之间实现公平、均衡的减产，”法力赫称。

预计包括法力赫在内的多位OPEC国家能源部长，将在出席多哈一个天然气出口国会议的间隙举行非正式会晤，尝试建立共识。

阿尔及利亚能源部长Nouredine Bouterfa称，协议不会因为伊朗的产量问题而遭到破坏。

“对于冻产问题，OPEC产油国当中存在强烈的共识，”他对路透称。

“伊朗不是个问题。伊朗情况特殊，需要特别处理。他们不会适用同样的减产规定。我们会研究对伊朗最适当的解决方案。”

卡塔尔能源部长萨达(Mohammad bin Saleh al-Sada)表示，伊朗及伊拉克被要求将产量冻结在当前水准。伊拉克也希望在减产上获得特殊待遇。

“我们正就此与两国进行讨论，寻求相互理解的各种方法和手段，”萨达向记者表示。

身为非OPEC出口国，俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周三指出，俄罗斯愿意支持OPEC的冻产决定，OPEC在11月30日前就冻产协议条款达成一致的可能性很大。(完)