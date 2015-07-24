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国际财经 | 2015年 7月 24日 星期五 08:59 BJT

沙特在夏季过后可能将原油日产量下调至约1,030万桶--报告

路透纽约7月23日 - International Oil Daily引述沙特阿拉伯业内消息人士发布报告称，夏季过后，沙特可能将把原油产量下调至约每日1,030万桶。

报告指出，沙特减产是由于国内需求减少，不是为了因应伊朗出口可能增加。

International Oil Daily表示，今年沙特原油日产量已经增加约100万桶，至1,060万桶。(完)

(编译 杜明霞；审校 张荻)

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