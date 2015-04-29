沙特国王任命新王储（更新版）

路透利雅得4月29日 - 沙特国王萨勒曼·本·阿卜杜勒-阿齐兹（Salman bin Abdulaziz）周三宣布，废除其同父异母弟弟穆克林（Muqrin bin Abdulaziz）的王储及副首相职务，指定其侄子、原副王储纳伊夫王子（Mohammed bin Nayef）为新王储。

他还任命他的儿子萨尔曼王子（Mohammed bin Salman）为副王储，并撤销费萨尔王子（Saud al-Faisal）的外交大臣职务，由沙特驻美大使阿祖贝尔（Adel al-Jubeir）接替。

萨勒曼国王称，他是在沿着前国王阿卜杜拉（Abdullah bin Abdulaziz）的足迹，为该国最重要的职位寻找最合适的人选。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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