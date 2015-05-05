特朗普亲自巩固党内支持修订版医改案 美国众议院周四将进行表决
路透华盛顿5月3日 - 美国共和党人推翻奥巴马医改法案的混乱局面可能取得突破。三名温和派议员周三在白宫与特朗普进行会议后称可能通过一项修正议案。但医改前路仍困难重重。
路透开罗5月5日 - 沙特阿拉伯媒体SPA称，沙特周一发布王室法令，撤换了王室礼仪官。
SPA报导称，王室免去了穆罕默德·本·阿卜杜勒拉赫曼·图拜什（Mohamed bin Abdelrahman al-Tubaishi）担任的礼仪官职位，任命哈立德·本·萨利赫·阿巴德（Khaled bin Saleh al-Abbad）担任此职。
SPA并未提及上述调整的原因。
沙特国王萨勒曼·本·阿卜杜勒-阿齐兹（Salman bin Abdulaziz）周三宣布，废除其同父异母弟弟穆克林（Muqrin bin Abdulaziz）的王储及副首相职务，指定其侄子、原副王储纳伊夫王子（Mohammed bin Nayef）为新王储。他还任命他的儿子萨尔曼王子（Mohammed bin Salman）为副王储。
萨勒曼国王称，他是在沿着前国王阿卜杜拉（Abdullah bin Abdulaziz）的足迹，为该国最重要的职位寻找最合适的人选。（完）
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
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