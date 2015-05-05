美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透开罗5月5日 - 沙特阿拉伯媒体SPA称，沙特周一发布王室法令，撤换了王室礼仪官。
SPA报导称，王室免去了穆罕默德·本·阿卜杜勒拉赫曼·图拜什（Mohamed bin Abdelrahman al-Tubaishi）担任的礼仪官职位，任命哈立德·本·萨利赫·阿巴德（Khaled bin Saleh al-Abbad）担任此职。
SPA并未提及上述调整的原因。
沙特国王萨勒曼·本·阿卜杜勒-阿齐兹（Salman bin Abdulaziz）周三宣布，废除其同父异母弟弟穆克林（Muqrin bin Abdulaziz）的王储及副首相职务，指定其侄子、原副王储纳伊夫王子（Mohammed bin Nayef）为新王储。他还任命他的儿子萨尔曼王子（Mohammed bin Salman）为副王储。
萨勒曼国王称，他是在沿着前国王阿卜杜拉（Abdullah bin Abdulaziz）的足迹，为该国最重要的职位寻找最合适的人选。(完)
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
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