沙特计划为后石油时代设立2万亿美元基金--报导

路透迪拜4月1日 - 彭博周五援引沙特阿拉伯副王储穆罕默德·本·萨勒曼（Mohammed bin Salman）报导称，沙特计划为后石油时代设立2万亿美元的大型基金。

“副王储穆罕默德·本·萨勒曼阐述了他对公共投资基金（Public Investment Fund）的愿景，该基金最终将控制超过2万亿美元，帮助沙特摆脱对石油的依赖，”彭博在其网站上称。

彭博表示，对沙特副王储进行了长达五个小时的访问。穆罕默德·本·萨勒曼领导该国财政部和石油部等，并通过经济与发展事务委员会管理经济。

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