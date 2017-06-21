沙特王储纳伊夫被废黜 副王储萨勒曼被任命为新王储--SPA

路透迪拜6月21日 - 周三公布的一项皇家法令称，沙特阿拉伯王储纳伊夫已被废黜，沙特副王储萨勒曼取而代之。今年31岁的萨勒曼确认为沙特的下一位国王。

沙特新闻社(SPA)公布的法令称，萨勒曼王储将担任副首相，并保留国防大臣之职和其他职务。

法令还称，多年来一直负责反恐的纳伊夫被免去所有职务。

在担任副王储时，萨勒曼就负责沙特在也门的战争，指示对全球有影响的能源政策，而且负责沙特未来发展计划。

Al Arabiya电视台报导，萨勒曼的任命已获得忠诚委员会的批准。

沙特在过去两年半时间内已经历重大变化。该国在2015年发动对也门的战争，削减旧的能源补贴，还在2016年提出将沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)部分私有化。(完)