沙特王储纳伊夫被废黜 副王储萨勒曼被任命为新王储--SPA

阿拉伯国家对卡塔尔提出13条要求 以结束断交危机--官员
路透迪拜6月23日 - 据一名官员称，指责卡塔尔支持恐怖主义并对之发起抵制的四大阿拉伯国家，向卡塔尔政府发出一份包含13条要求的清单，其中包括关闭半岛电视台，及减少与伊朗的联系。这名官员来自这四个阿拉伯国家的其中一国。
路透迪拜6月21日 - 周三公布的一项皇家法令称，沙特阿拉伯王储纳伊夫已被废黜，沙特副王储萨勒曼取而代之。今年31岁的萨勒曼确认为沙特的下一位国王。
沙特新闻社(SPA)公布的法令称，萨勒曼王储将担任副首相，并保留国防大臣之职和其他职务。
法令还称，多年来一直负责反恐的纳伊夫被免去所有职务。
在担任副王储时，萨勒曼就负责沙特在也门的战争，指示对全球有影响的能源政策，而且负责沙特未来发展计划。
Al Arabiya电视台报导，萨勒曼的任命已获得忠诚委员会的批准。
沙特在过去两年半时间内已经历重大变化。该国在2015年发动对也门的战争，削减旧的能源补贴，还在2016年提出将沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)部分私有化。(完)
(编译 汪红英；审校 王颖)
路透迪拜6月23日 - 据一名官员称，指责卡塔尔支持恐怖主义并对之发起抵制的四大阿拉伯国家，向卡塔尔政府发出一份包含13条要求的清单，其中包括关闭半岛电视台，及减少与伊朗的联系。这名官员来自这四个阿拉伯国家的其中一国。
路透华盛顿6月22日 - 美国共和党参议员周四推出立法，将以一份缩减对穷人补助和取消对富人一项征税的计划来取代奥巴马医保(Obamacare)。但由于一些参议员表示质疑，该议案的前景很快就陷于未知。
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。