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路透中文国际短讯 | 2013年 6月 8日 星期六 10:35 BJT

沙特王子状告《福布斯》 称其身家被低估

英国《卫报》周五报道称，沙特王子阿尔瓦利德·本·塔拉尔(Alwaleed bin Talal)在英国状告《福布斯》杂志，指控后者诽谤，称后者将其身家少算了96亿美元。《福布斯》估计阿尔瓦利德身家200亿美元，其在福布斯富豪榜排名第26。阿尔瓦利德则抨击该杂志富豪排名有瑕疵，对中东商界人士有偏见。路透
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