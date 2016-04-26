综述：沙特王子公布宏伟改革计划 欲结束国家对石油的“依赖”

路透利雅得4月25日 - 沙特阿拉伯副王储萨勒曼周一公布了雄心勃勃的计划，要结束沙特对石油的“依赖”，向全球投资大国的方向转型。萨勒曼是一位颇具影响力的年轻王子，主管该国经济事务。

萨勒曼表示，预计国有油企沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)估值将超过2万亿美元。该国将通过首次公开发行(IPO)出售沙特阿美不到5%的股权。

他还称，沙特将把公共投资基金规模从6,000亿里亚尔(1,600亿美元)扩大至7万亿里亚尔(2万亿美元)。

“我们永远不会让我们的国家任由商品价格震荡或外部市场摆布而无能为力，”萨勒曼王子表示。这是他面对全球记者的第一次新闻发布会，记者受邀到利雅得皇宫参加此次发布会。

根据他的“愿景2030”计划，到2020年非石油收入将提高至6,000亿里亚尔，到2030年提高至1万亿里亚尔(2,670亿美元)；去年的非石油收入为1,635亿里亚尔(436亿美元)。但关于计划如何实施，他并未提供什么细节。

该计划的核心是重组公共投资基金(Public Investment Fund)，萨勒曼称该基金将成为沙特投资海外的核心，部分资金将由出售沙特阿美股票筹得。

被问及沙特在近期借款后，2万亿美元资金从何而来时，他表示资金将来自沙特阿美对PIF的所有权转移。

“我们正在磋商的金额超过2万亿美元，因此预期估值会超过2万亿美元。此外，还会有其他的资产投入该基金，而且其中有一部分已经加入。”

他表示，那可能“转变为一个规模多达3万亿美元的全球投资基金。”

**开启沙特阿美帐户**

沙特阿美的部分私有化也是计划的重心，副王储萨勒曼表示其可能转型为一家估值2-3万亿美元的能源企业，而且其中在股市挂牌的比率低于5%。

沙特阿美规模庞大，因其握有对沙特原油储备的权利，他表示，即使只出售估值的1%，也能创下全球最大规模的IPO。

他表示，沙特阿美的其他子公司也可能与其他上市公司一起挂牌，并表示私有化的一大好处就是能够增加透明度，有助于限制贪腐。(完)