版本:
中国
时事要闻 | 2012年 11月 1日 星期四 18:47 BJT

利雅得燃料车爆炸案造成至少22人死亡--电视台

路透迪拜11月1日电---沙特国家电视台报导称，沙特首都利雅得周四发生的燃料车大爆炸已造成至少22人死亡。

Al-Ekhbariya电视台援引民防官员的话称，此次事件另外造成111人受伤。（完）

编译：靳怡雯 发稿：

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐