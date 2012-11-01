利雅得爆炸造成至少10人死亡 50人受伤(更新版)

路透利雅得11月1日电---目击者和当地电视台周四报导称，在沙特首都利雅得，一辆燃料车撞上一座立交桥引发爆炸，造成造成至少10人死亡，一座工业大楼被毁。

阿拉伯卫星电视台(Al-Arabiya)和半岛电视台报导称，除死难者外，另有至少50人受伤。

目击者称，这座工业建筑在爆炸中基本被夷为平地，临近的几座建筑也受损，建筑附近的车辆则起火。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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