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国际财经 | 2017年 4月 26日 星期三 17:34 BJT

沙特能源部长法力赫称将与俄罗斯能源部长会面讨论油价

路透巴库4月26日 - 沙特能源部长法力赫周三称，计划“未来两周内”与俄罗斯能源部长诺瓦克会面，讨论石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国达成的减产协议。

他还称，打算与诺瓦克通电话，“希望是在这周”。

“我们将商讨出一个各方都必须支持的决定，”在被问及为期六个月的全球石油限产协议是否会延长时，法力赫这样说。(完)

(编译 艾茂林; 审校 于春红)
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