沙特能源部长称暂时没有必要冻产--Al Arabiya电视台

焦点：短线空头在人民币保卫战中倒下 长线大空头毫厘未损
路透新加坡/伦敦1月13日 - 上个礼拜中国或许干掉了一些人民币短线投机者，但做空人民币的长期投资者仍然活着，而他们手中的火力要强劲得多。
路透利雅得9月5日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)表示，周一与俄罗斯签署合作协议后，暂时没有“必要”进行冻产。
“冻结(产量)是优先选项之一，但现在没有必要，”法力赫在与俄罗斯能源部长召开联合记者会后对沙特Al Arabiya电视台表示。
“市场正在好转，我们已经注意到油价反映了这种(改善)，”他说。(完)
(编译 王兴亚；审校 王洋)
路透新加坡/伦敦1月13日 - 上个礼拜中国或许干掉了一些人民币短线投机者，但做空人民币的长期投资者仍然活着，而他们手中的火力要强劲得多。
路透北京1月13日 - 新年伊始，市场对中国国企混合所有制改革的关注度陡然升温。作为今年市场最大的投资风口之一，中国股市国企改革板块近期持续表现活跃。
路透首尔1月13日 - 韩国央行周五连续第七个月将利率维持在纪录低位1.25%，并下修2017年经济增长预估；该央行正在为特朗普上台后的政策形势变化做准备。