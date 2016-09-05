沙特能源部长称暂时没有必要冻产--Al Arabiya电视台

路透利雅得9月5日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)表示，周一与俄罗斯签署合作协议后，暂时没有“必要”进行冻产。

“冻结(产量)是优先选项之一，但现在没有必要，”法力赫在与俄罗斯能源部长召开联合记者会后对沙特Al Arabiya电视台表示。

“市场正在好转，我们已经注意到油价反映了这种(改善)，”他说。(完)